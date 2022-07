Horror-Sturz: Gogl „hatte Angst um meine Beine“

Für die schönste Nachricht von der Tour de France sorgte am Ruhetag am Montag Michael Gogl. „Ich werde wieder hundert prozentig gesund“, meldete sich der Linzer Radprofi mit fester Stimme. Zwölf Tage nach dem Horror-Sturz erholt sich er mittlerweile in seiner Wohnung von den Verletzungen: „So weit es die Schmerzen zulassen, darf ich mit dem Rollator ein paar Schritte gehen.“