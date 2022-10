Erster richtiger Urlaub sind gleich Flitterwochen

Schön war die Hochzeit. Und romantisch. Was man vom Kennenlernen nicht gerade behaupten konnte. „Das war beim Bundesheer. Ziemlich unromantisch“, erinnert sich Gogl zurück. So wie an seinen Sturz bei der diesjährigen Tour de France. Mehrere Knochenbrüche in Becken- und Schlüsselbein wurden diagnostiziert, eine Nacht musste der Oberösterreicher sogar auf der Intensivstation verbringen.