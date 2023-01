„Egal, wer uns im Weg steht“ - Emps titelhungrig

Schirches Gefühl - gute Leistung

Die Tatsache, dass die Emperors sieben Tage zuvor den Boku Beez in einem wahren Thriller mit 62:59 unterlagen, zeugt von einem neuen Fokus, an dem die Emps in den Trainings wie im Match gefeilt haben. „Wir haben definitiv dieses schirche Gefühl von den vorherigen, unglücklichen Niederlagen mitgenommen“, betont Coach Scholer. „Das vorherige Spiel gegen die Beez haben wir zu 100 Prozent selbst verhaut, weshalb wir mit einem ganz anderen Fokus in die Stadthallenpartie gegangen sind.“