Katastrophenhilfe erweist sich als lückenhaft

Nachdem sich die Niederschläge in ganz Kärnten allmählich beruhigt haben, steht die Frage im Raum, was, wenn es noch „dicker“ gekommen wäre? Warum etwa gibt es in Kärnten keinen eigenen vom Bundesheer stationierten Katastrophenhubschrauber mehr; so wie bis vor einigen Jahren? Hangar und Personal stünden parat, doch wurde das Fluggerät „weggespart“. Es gibt nur noch Unterstützung aus der Steiermark.