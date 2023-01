Frau in den USA heiratete unwissentlich Cousin

„Ich habe das noch nie jemandem öffentlich gesagt - aber ich habe unabsichtlich meinen Cousin geheiratet“, erklärt die Bloggerin und Schriftstellerin in einem Clip, den sie auf TikTok hochgeladen hatte. Sie berichtet, dass sie und ihr Mann gerade auf der Couch saßen und nach Babynamen suchten, als sie die schockierende Enthüllung machten. Sie stöberten in ihrem Familienstammbaum auf der Website familysearch.org, um einen passenden Namen zu finden. „Ich sagte: ‚Oh, schau, Name des Opas, Name der Oma, Name der Uroma, Name der Ururoma.‘ Mein Mann saß bei seiner eigenen Familiensuche neben mir und sagte: ‚Oh, das ist lustig - wir haben die gleichen Namen von Oma und Opa‘“, erzählt Marcella.