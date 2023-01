Neunjährige von Untermieter sexuell missbraucht

Schon länger wohnte der Invalidenrentner zur Untermiete in dem Einfamilienhaus. Offensichtlich war der Mann bestens in die Familie integriert. Denn die neunjährige Tochter des Vermieters durfte sogar ab und zu im Bett des 33-Jährigen übernachten. So auch in der Nacht vom 30. April auf den 1. Mai vergangenen Jahres. Der Alkoholisierte legte sich zu dem schlafenden Kind und begann es im Intimbereich zu streicheln.