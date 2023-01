„Fliegender Händler“: Verkaufstour mit Diebesgut

Gestohlene Sonnenbrillen wollte ein Marokkaner (41) am Montag in einem Lokal im Tiroler Unterland an den Mann und die Frau bringen. Der Wirt hatte Verdacht gehegt und sofort die Polizei alarmiert. Die Beamten entdeckten im Rucksack des Verdächtigen schließlich noch weiteres Diebesgut. Der mutmaßliche Täter streitet alles ab.