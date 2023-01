Zwei Brände gingen glimpflich aus

Ohne Verletzte und größere Sachschäden gingen am Montag bzw. in der Nacht auf Dienstag zwei Brände in Vorarlberg zu Ende. In Feldkirch warf ein beherzter Familienvater eine Decke über eine brennende Pfanne und verhinderte damit Schlimmeres. In Dornbirn stellte sich ein gemeldeter Zimmerbrand als Feuer auf einem Balkon ohne Verletzte heraus.