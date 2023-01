Paar überlebte 50-Meter-Absturz im Auto

Auf einer verschneiten Straße versuchte ein Einheimischer (50), am Montagabend mit seinem Auto die Enzianhütte auf dem Erlberg in Zell am See zu erreichen. Doch der Wagen rutschte ab, stürzte über eine Böschung und überschlug sich danach mehrfach. Ein Baum stoppte den 50-Meter-Absturz, heißt es von der Polizei.