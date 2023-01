Berichte rollen Vorwürfe gegen Andrew wieder auf

Tritt seit Jahren kaum in der Öffentlichkeit auf

„Andrew hat immer betont, dass er unschuldig ist und will es endlich vor einem US-Gericht beweisen“, zitierte die „Sun“ eine „royale Quelle“. Er sei unter Druck gesetzt worden, den Fall beizulegen, um den 70. Throngeburtstag seiner Mutter Queen Elizabeth II. im Juni 2022 nicht zu überschatten. Der Herzog von York habe persönlich wie beruflich einen hohen Preis bezahlt. Er tritt seit Jahren kaum in der Öffentlichkeit auf und musste seine militärischen Ehrentitel abgeben.