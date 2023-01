Still und heimlich: Gleitbomben segeln an Front

Was sind GLSDBs?

Die Abkürzung „SDB“ bedeutet „small diameter bomb“, sie bezeichnet kleinere Bomben mit niedrigem Querschnitt und Gefechtsköpfen unter 100 Kilogramm, die aber aufgrund ihres geringen Gewichts kilometerweit „segeln“ können. Dazu klappen sie im Flug zwei Tragflächen aus, per GPS oder Laser finden sie ihr Ziel. Ursprünglich wurden sie für Flugzeuge entwickelt, die die Bombe aus großer Höhe und Entfernung vom Feind entfernt abwerfen und sofort umdrehen können, während die Waffe selbstständig über Dutzende Kilometer zum Ziel gleitet. Mittlerweile gibt es aber auch eine Variante, die vom Boden aus abgefeuert werden kann, auf Englisch „ground-launched“ - das „GL“ am Beginn der Abkürzung. Diese Variante soll nun - mangels Flugzeugen - in der Ukraine zum Einsatz kommen.