Südafrika will mit China und Russland üben

Opposition kritisiert „blöde Übung“

Kürzlich hat Südafrika den Vorsitz der BRICS-Gruppe übernommen. Dazu gehören neben Südafrika, China und Russland auch Brasilien und Indien. Ziel der Staaten ist es, ein Gegengewicht zu den USA und Europa zu bilden. Südafrika hat den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine bisher nicht verurteilt und eine neutrale Position in dem Konflikt eingenommen. Die größte Oppositionspartei des Landes, die Demokratische Allianz, übt heftige Kritik an dem geplanten Manöver. „Diese blöde Übung wird wegen des Krieges in der Ukraine zu einem ungeschickten Zeitpunkt abgehalten“, heißt es in einer Stellungnahme.