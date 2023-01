Traurige Bilanz: Dutzende Unfälle im Schneechaos

Eisige Straßen und riesige Mengen an Neuschnee sorgten am Wochenende auf Österreichs Straßen für Chaos. In mehreren Bundesländern führten die winterlichen Fahrverhältnisse zu zahlreichen Verkehrsunfällen. Am Sonntag ist dabei ein 28-Jähriger nach einem Frontalcrash in Vorarlberg tragischerweise ums Leben gekommen. Auch ein Oberösterreicher starb bei einem Unfall.