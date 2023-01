Unbekannte brachen in Anif in mehrere Häuser ein

Zu zwei weiteren Einbrüchen kam es am Samstag zwischen 15 und 17 Uhr in zwei Wohnungen in Anif. Die Unbekannten brachen über die ebenerdig gelegene Terrassentür in das Mehrparteienhaus ein. Bislang ist unklar, ob oder was die Einbrecher gestohlen haben. Die Polizei ermittelt.