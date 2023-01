Wer Arzt sitzen lässt, soll nun Strafgebühr zahlen

Wartezimmer werden ständig voller - unter anderem auch, weil immer mehr Patienten Termine missachten. Ärzte fordern nun vollen Kostenersatz, wenn man sie umsonst warten lässt. Der Patientenanwalt sieht ein Konfliktfeld. Allein das Wort „Storno-Gebühren“ für Patienten, die Termine unentschuldigt verfallen lassen, reizt Erik Randall Huber. „Wir sind ja keine Reisebüros“, ärgert sich der Obmann der niedergelassenen Ärzte in Wien: Einen Arzt umsonst in der Ordination warten zu lassen, habe nichts mit einem Storno zu tun, sondern mit Schaden, der den Ärzten - und anderen Patienten - entsteht. Doch wie könnte eine Lösung aussehen? Das und weitere spannende Themen lesen Sie heute in Ihrer „Krone“ und auf krone.at/wien.