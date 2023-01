Retro-Look ist im Fasching heuer der Hit

„Wir ziehen uns auch mal schön an!“, schmunzeln Carlos und Pascal, besser bekannt als DJ-Duo 2:tages:bart. Sie probieren gerade schwarze Fracks an. „Gut, dass es wieder edle Events gibt! Wir mögen Bälle mit einem Hauch von ,Old School‘.“ Im Linzer Kostümverleih sind sie Stammgäste: „Wir borgen uns oft was aus. Mal schauen, was es noch gibt!“ Die beiden machen sich hier für den großen Ball im Palais Kaufmännischer Verein („KV-Ball“) chic, der am 28. Jänner in Linz steigt.