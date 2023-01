Glasner: Keine Jubelstimmung beim Bayern-Jäger

Eintracht Frankfurt hat sich am Samstag in der deutschen Bundesliga zum ersten Verfolger des FC Bayern aufgeschwungen. Durch den 3:0-Heimsieg über Schalke und das gleichzeitige 0:6-Debakel des SC Freiburg in Wolfsburg schoben sich die Hessen auf Tabellenplatz zwei. Fünf Punkte fehlen auf die Münchner, die Eintracht-Fans sangen bereits „Deutscher Meister - nur die SGE!“, und dennoch wollte bei Coach Oliver Glasner keine Jubelstimmung aufkommen.