Deutsche Bundesliga in Konferenz, ab 15.30 Uhr

Im Fokus steht heute Eintracht Frankfurt und Oliver Glasner. Nach dem Triumph in der Europa League im Vorjahr spielt die Eintracht unter dem österreichischen Trainer auch diese Saison groß auf. In den ersten 15 Runden hat Frankfurt 27 Zähler gesammelt, so viele wie noch nie zuvor in Zeiten der Drei-Punkte-Regel. Das große Prunkstück ist dabei die Offensive und ihre Effizienz. Mit 32 Treffern stellt Frankfurt den zweitbesten Angriff der Liga, einzig Krösus Bayern München liegt in dieser Statistik vor den Hessen.