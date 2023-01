1. FC Köln gegen Werder Bremen - ab 18.30 Uhr LIVE

Köln geriet in elf der 15 Saisonspiele mit 0:1 in Rückstand (kein Team häufiger), davon allein sechsmal in der Anfangsviertelstunde. Der FC punktete aber auch sechsmal nach einem Rückstand (3 Siege, 3 Remis), so oft wie keine andere Mannschaft. Sieglos ist der FC aber gar schon seit fünf Bundesliga-Partien (ein Remis, 4 Niederlagen). Rang 13 ist die schlechteste Saisonplatzierung der Kölner.