Faschingsgilden müssen wieder lachen lernen

„Es geht vielen an die Substanz“

Die Folgen treiben dem Kenner der österreichischen Gilden-Szene mehr Sorgen- als Lachfalten ins Gesicht: „Es geht vielen an die Substanz. Einige Faschingsgilden haben die Narrenkappe geworfen und aufgehört.“ Das bestätigt sich auch mit der Unterbesetzung bei der TV-Sendung „Narrisch guat“, zu der die Gleichenberger Narren seit 15 Jahren Gags beisteuern. „Heuer gibt es nur mehr eine statt zwei Aufzeichnungen, weil es an Teilnehmern und lustigen Beiträgen fehlt.“ Zuhause bleibt es bei drei Faschingssitzungen (17. bis 19. Feber, Gleichenberg-Halle).