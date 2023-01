ÖSV-Shootingstar Graf betritt in Schweden Neuland

„Eine ganz andere Strecke als bei den bisherigen Rennen“, erklärte Graf, der in seiner ersten Weltcupsaison nach den ersten fünf Rennen in der Gesamtwertung sensationell auf Rang zwei liegt, nur 22 Punkte hinter dem Kanadier Howden Reece. „Der Kurs liegt mir. Allerdings habe ich in den Trainings nur auf den Sack bekommen.“ In der Quali für das heutige Rennen - die bereits am Donnerstag gefahren wurde - konnte sich der 27-Jährige aber steigern, war als 17. bester Österreicher. Auf Sieger Bastien Midol (Fra) - auf den er heute gleich im Achtelfinale trifft - verlor Graf allerdings 2,08 Sekunden.