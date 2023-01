Kiew: Österreich behandelt schwerverletzte Kinder

Österreich nimmt sechs Schwerverletzte - darunter drei Kinder - aus der Ukraine zur Behandlung auf. Die Verletzten, die bei dem Hubschrauberabsturz bei einem Kindergarten nahe Kiew am Mittwoch schwere Verbrennungen erlitten, sollen nach Österreich gebracht und in Krankenhäusern in Wien, Linz und Graz versorgt werden, bestätigte das Bundeskanzleramt am Freitagabend.