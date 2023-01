Ukraine: Innenminister bei Absturz getötet

Der Gouverneur der Region Kiew, Olexij Kuleba, teilte über den Kurznachrichtendienst Telegram mit: „Zum Zeitpunkt dieser Tragödie befanden sich Kinder und Personal in der Kindertagesstätte.“ Mehrere verhüllte Leichen lagen in einem Hof in der Nähe des beschädigten Kindergartens. Trümmer lagen über einen Spielplatz verstreut. Auf Videos in sozialen Medien war zuvor ein brennendes Gebäude zu sehen, und man konnte Menschen schreien hören. Von ukrainischer Seite gab es keine Angaben, ob es zu dem Zeitpunkt des Absturzes russische Angriffe in dem Gebiet gegeben habe.