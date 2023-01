Das wünscht sich Sturm-Coach Ilzer vor dem Auftakt

Ich würde das nicht als Kampfansage sehen. Aber oft ist erfolgreich zu werden einfacher, als erfolgreich zu bleiben. Man muss frühzeitig gewissen Dingen entgegenwirken, darf sich nie in der Stunde des Erfolgs zurückzulehnen. In Österreich ist es keine Selbstverständlichkeit, Zweiter zu sein. Das wird mir oft als zu selbstverständlich gesehen. Für Erfolg braucht es eine gewisse Dynamik in der Mannschaft.