Ancelotti maßregelt sturen Rodrygo bei Real-Sieg

Siegeswillen gelobt

„Wir waren in der ersten Halbzeit nicht gut, aber die Mannschaft hat in der zweiten einen großartigen Charakter gezeigt. Wir haben um alles gekämpft und die Geschichte des Spiels verändert“, resümierte Ancelotti zufrieden. Real war in der ersten Halbzeit mit 0:2 in Rückstand geraten, Vinicius Junior (57.), Eder Militao (69.) und Dani Ceballos (86.) konnten das Blatt im zweiten Durchgang doch noch zugunsten der Madrilenen wenden.