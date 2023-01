„H****sohn“ - ManUnited-Stars geraten aneinander

Nach dem bitteren Ausgleichstreffer von Gastgeber Crystal Palace in der 91. Spielminute, hingen bei den Stars von Manchester United am Mittwoch die Köpfe. Doch bereits in der ersten Halbzeit war nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen bei den „Red Devils“, Antony bezeichnete seinen Sturmkollegen Bruno Fernandes gar als „H****sohn“.