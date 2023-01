Biden zu Dokumenten-Causa: „Ich bereue gar nichts“

Nach Dokumentenfunden in Bidens Privathaus im US-Bundesstaat Delaware und in einem Büro in Washington D.C. steht das Weiße Haus wegen dessen Informationspolitik in der Kritik. Denn erst auf entsprechende Medienberichte habe die Regierung reagiert. Im Weißen Haus beruft man sich auf die derzeit laufenden Ermittlungen im Justizministerium. Deswegen dürfe man Informationen nur begrenzt veröffentlichen.