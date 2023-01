Biden verteidigt sich: Dokumente nicht auf Straße

Später verteidigte der Präsident die Aufbewahrung geheimer Regierungsunterlagen in seiner Garage dann doch. „Meine Corvette (Oldtimer-Typ, Anm.) ist in einer abgeschlossenen Garage.“ Es sei also nicht so, dass die Unterlagen auf der Straße gelegen hätten. Er räumte außerdem ein, dass Verschlusssachen in seiner „persönlichen Bibliothek“ gefunden worden seien und in dem Fall mit dem Justizministerium kooperiere. Der 80-Jährige hielt wenige Minuten, nachdem der zweite Fund bekannt geworden war, eine kurze Ansprache zur Inflation - wurde aber von den anwesenden Journalistinnen und Journalisten anschließend sofort zu den Geheimdokumenten befragt.