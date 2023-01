Kaili in Haft: „Zustände erinnern ans Mittelalter“

„Das ist alles Folter“

Kailis Anwalt machte den belgischen Behörden indes Vorwürfe wegen ihrer zwischenzeitlichen Haftbedingungen. „Die Zustände in der Zelle der Polizei in Brüssel erinnern ans Mittelalter“, sagte Michalis Dimitrakopoulos vor internationalen Medien am Donnerstagnachmittag. „Das alles ist Folter.“ Dimitrakopoulos behauptete, Kaili sei in Isolationshaft gewesen und vom Schlafen abgehalten worden.