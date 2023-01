Diese Auswirkungen haben genderneutrale Ausdrücke

Ende des Genderwahnsinns nicht in Sicht

So sagt die junge Generation Tomate statt Paradeiser und „cringe“, wenn etwas peinlich ist. „Sprache reflektiert die Welt, wie wir sie wahrnehmen, ist aber nicht in der Lage, sie zu verändern“, bestätigt auch Sprachforscher Heinz-Dieter Pohl. Sprich: Auch wenn geschlechterspezifische Sprachgebräuche gut gemeint sind, sorgen sie nicht für Geschlechtergleichheit.