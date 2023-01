Passantin von Raser-Auto erfasst - schwer verletzt

Ins Visier geraten war der Autofahrer am Mariahilfer Gürtel aufgrund von Mängeln am Radkasten und aufgrund der Tatsache, dass der Mann während der Fahrt nicht angeschnallt war. Zunächst gab sich der Verdächtige kooperativ und folgte der Polizeistreife, als der Streifenwagen stoppte, gab der Lenker allerdings Gas und raste davon. Rote Ampeln ignorierte der Flüchtende völlig, ebenso Geschwindigkeitsbegrenzungen - die Fluchtroute erstreckte sich über drei Bezirke - den 15., den 12. bis in den 5. Bezirk.