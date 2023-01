Lettland will Ukraine Flugabwehrraketen liefern

Lettland will der Ukraine für den Kampf gegen Russland weitere Militärhilfe zukommen lassen. Das baltische EU- und NATO-Land wird in naher Zukunft Flugabwehrraketen vom Typ Stinger, Hubschrauber, Maschinengewehre mit Munition und Drohnen an Kiew liefern. Das teilte Verteidigungsministerin Inara Murniece am Mittwoch in Riga mit.