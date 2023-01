Kiew wünscht sich nun auch Waffen aus Österreich

Am Dienstag haben Mitglieder des österreichischen Nationalrats per Videokonferenz mit Abgeordneten des ukrainischen Parlaments zur Situation im Kriegsgebiet beraten. Der ukrainische Ausschussvorsitzende Oleksandr Merezhko warb für eine breitere Unterstützung der Ukraine durch Österreich. Er glaube nicht, dass die Neutralität Österreichs Waffenlieferungen an die Ukraine oder anderer technischer Güter entgegenstehe.