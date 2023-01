Wo man den Komet C/2022 E3 jetzt sehen kann

In den kommenden zwei Wochen nähert sich der erst im Vorjahr entdeckte Komet C/2022 E3 (ZTF) unserer Erde, die er am 1. Februar in einem Abstand von rund 42 Millionen Kilometern passieren wird. Nahe genug, dass man ihn sogar mit bloßem Auge erkennen kann. Als er vor 50.000 Jahren zuletzt in die Nähe unseres Planeten kam, lebten in Europa noch die Neandertaler …