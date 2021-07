Riesen-Komet fliegt auf unser Sonnensystem zu

Komet entstand in der Oortschen Wolke

Was den Kometen Bernardinelli-Bernstein neben seiner Größe so besonders macht, ist die Tatsache, dass er das innere Sonnensystem seit drei Millionen Jahren - also seit ungefähr der Zeit, als der berühmte menschliche Vorfahre „Lucy“ auf der Erde wandelte - nicht mehr besucht hat. Comet C/2014 UN271 entstand rund 40.000 AE von der Sonne entfernt in der sogenannten Oortschen Wolke, einer weit entfernten Region des Weltalls, von der man annimmt, dass sie Billionen von Kometen beherbergt.