Ex-Salzburger Mwepu auf dem Weg der Besserung

Dem nach Herzproblemen in ein Krankenhaus in Sambia eingelieferten Ex-Fußballprofi Enock Mwepu geht es offenbar wieder deutlich besser. „Enock befindet sich unter unserer Aufsicht in diesem Spezialkrankenhaus, und ich kann Ihnen sagen, dass er bester Dinge ist“, sagte der leitende Oberarzt des National Heart Hospital, Chabwela Shumbader, am Montag der Deutschen Presse-Agentur. Der 25-Jährige sei auf einem guten Weg Richtung Genesung, fügte der Mediziner hinzu.