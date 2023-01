Mit 146 km/h und unter Drogen durch Linz gerast

Lenker war fahruntauglich

Eine Zivilstreife heftete sich an die Fersen den jungen Mannes und hielt ihn in Steyregg an. Im Zuge der Anhaltung bemerkten dann auch noch die Polizisten Symptome einer möglichen Suchtgiftbeeinträchtigung. Der Lenker wurde zur amtsärztlichen Untersuchung vorgeführt und dort wurde - nicht ganz überraschend - die Fahruntauglichkeit festgestellt. Der (Probe-)Führerschein wurde vorläufig abgenommen. Weitere Übertretungen werden zur Anzeige gebracht.