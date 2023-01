Anna Jermolaewa gestaltet Österreichpavillon

2006 bis 2011 war Jermolaewa Professorin für Medienkunst am Zentrum für Kunst und Medientechnologie Karlsruhe, 2016 bis 2017 war sie Gastprofessorin für Kunst in zeitgenössischen Kontexten an der Kunsthochschule Kassel. Seit 2019 ist sie Professorin für Experimentelle Gestaltung an der Linzer Kunstuniversität. In Linz ist bis 5. März im Schlossmuseum eine von Spindler kuratierte Werkschau zu sehen („Number Two“), von der eventuell das eine oder andere Werk auch in Venedig gezeigt werden könnte. Im MAK, wo heute die Pressekonferenz stattfand, war im März 2022 ihr Projekt „Chernobyl Safari“ zu sehen.