Karambolage im Kreisverkehr: Rettungsheli vor Ort

Nach einem Unfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen in Wien-Floridsdorf ist ein 88-jähriger Mann am Montagvormittag mit dem Rettungshubschrauber „Christophorus 9“ in ein Krankenhaus geflogen worden. Nach Angaben der Wiener Berufsrettung erlitt er neben Verletzungen auch einen „schweren internistischen Notfall“. Sein Zustand wurde als kritisch eingestuft.