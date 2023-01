Ägypten: Lebenslang für 38 Menschen nach Protesten

Korruptionsvorwürfe führten zu Protesten

Unter den zu lebenslanger Haft Verurteilten ist auch der im Exil lebende Bauunternehmer und Schauspieler Mohammed Ali, der nach eigenen Angaben mehr als 15 Jahre mit der Armee zusammenarbeitete. Er hatte der Armee und Präsident Abdel Fattah al-Sisi in mehreren Videos in sozialen Medien Korruption vorgeworfen, woraufhin es im Herbst 2019 zu Protesten im Land kam. Al-Sisi hatte die Vorwürfe zurückgewiesen. Ali wurde in Abwesenheit verurteilt.