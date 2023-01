Schrille Großherzogin lässt die Puppen tanzen

Es ist ein großer Spaß, den sich Offenbach mit seiner Operette „Die Großherzogin von Gerolstein“ anlässlich der Weltausstellung in Paris 1867 erlaubt hat. Und es ist ein großer Spaß, den Regisseur Peter Lund auf die Bühne der Oper stellt. Doch mit seiner geistreichen Rahmenhandlung, in der Daniel Doujenis als Offenbach, Markus Butter als Librettist Meilhac und Anna Brull als Diva Hortense Schneider glänzen, verortet er die mitunter leicht geschmacklose Satire auf Krieg, Militär und Günstlingswirtschaft nicht nur als Theater auf dem Theater in der Zeit des deutsch-französischen Kriegs, sondern auch im Heute und dem Krieg, der uns so nahe gerückt ist. „Ich bin Jude, ich darf über alles lachen“, sagt Offenbach, aber allen auf der Bühne und auch davor ist klar, dass das nicht immer so einfach ist.