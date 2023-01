Zinsberger mit Arsenal 1:1 im Derby gegen Chelsea

Zinsberger bei Kopfballtreffer machtlos

Arsenal ging durch einen äußerst umstrittenen Elfmeter - einen VAR gibt es in dieser Liga noch nicht - durch Kim Little (57.) voran: Aufgrund dieser Tatsache war es nur gerecht, dass die „Blues“ am Ende durch einen Kopfballtreffer von Sam Kerr aus sechs Metern noch einen Punkt mitnahmen. Zinsberger war dabei machtlos, sie baute ihre Bilanz von sechs Zu-Null-Spielen in dieser Saison nicht aus. Wienroither bot auf der rechten Abwehrseite sowohl defensiv als auch offensiv einmal mehr eine starke Leistung.