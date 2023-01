Premiere in der Staatsoper: Triumph des Traumtrios

Selten erlebt man in Verdi-Aufführungen solche Harmonie und Balance in der Besetzung, solch erlesene Stimmenkultur und vor allem so packende dramatische Momente: Mit Jubel, Bravogeschrei und Ovationen feierte das Wiener Staatsopernpublikum diese „Aida“, eigentlich einen Repertoireabend, für die Staatsoperndirektor Bogdan Roščić ein Traumtrio der Weltstars aufgeboten hat: Zwei Superdiven, die Sopranistin Anna Netrebko und der Mezzo Elīna Garanča, ringen da mit unglaublicher Kraft, Energie, Leidenschaft und aller Schönheit ihrer Stimmen in den Ring, um um ihren Geliebten, den Feldherrn Radames.