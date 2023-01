Tschechien: Babis und Pavel bestreiten Stichwahl

Stichwahl findet am 27. und 28. Jänner statt

Pavel warnte vor einer Wahl des milliardenschweren Unternehmers zum Präsidenten als einer Gefahr des Populismus und einer „Abkehr der Demokratie vom pro-westlichen und europäischen Kurses“. Tschechien würde irgendwo an die Grenze zwischen dem Westen und Osten geraten, „was uns sehr schaden würde“, so Pavel. Gemäß früheren Umfragen werden dem 61-Jährigen größere Chancen auf einen Sieg in der Stichwahl zugerechnet. Die Stichwahl findet am 27. und 28. Jänner statt. Die Amtszeit des amtierenden Präsidenten Miloš Zeman endet Anfang März.