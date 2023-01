Freispruch für Tschechiens Ex-Premier Babis

„Prozess, der ihn aus der Politik vertreiben soll“

Sowohl Babis als auch Nagyova hatten die Vorwürfe von Anfang zurückgewiesen. Babis sprach von einem „politischen Prozess, der ihn aus der Politik vertreiben soll“. Beweis dafür sei unter anderem, dass die Urteilsverkündung nur vier Tage vor der Präsidentschaftswahl erfolgte, so Babis. Der Chef der oppositionellen populistischen Partei ANO gilt als einer der Favoriten der Wahl. In einer am Sonntag veröffentlichten Umfrage lag Babis mit 27,9 Prozent in Führung. Dahinter folgen der ehemalige NATO-General Petr Pavel mit 26,7 und die ehemalige Rektorin der Universität Brünn, Danuše Nerudová, mit 24,4 Prozent.