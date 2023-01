Corona-Gesetze aufheben? FPÖ kann‘s kaum erwarten

Wie „Krone“-Leser zuerst erfahren haben, will der Gesundheitsminister vom Covid-Management in den Normalzustand übergehen. Auch die noch bestehende Maskenpflicht in Wien wird nach Ansicht des Ministers bald fallen. Zufrieden mit der Ankündigung müsste vor allem die FPÖ sein - allerdings sei Rauch damit um Monate zu spät dran.