Gratis Kurse: Kleine Genies im „Blockchain-Fieber“

Die „Blockchain“ ist in aller Munde, für viele Unternehmen ist sie aber nach wie vor ein Mysterium. Bekannt geworden ist sie als Technologie hinter dem Kryptogeld Bitcoin. Doch die „Blockchain“ kann weit mehr und wird in vielen Branchen mit Interesse erforscht, wie Kevin Riedl, Chef der Software-Agentur Wavect mit Sitz in Ampass betont. „Das Prinzip einer ,Blockchain’ ist es, über die Technologie Vertrauen zu kreieren und nicht einzelnen Parteien vertrauen zu müssen“, so der Fachmann.