Iran will mit dem Bau von Atomkraftwerken helfen

Hisbollah als langer Arm Irans im Libanon

Während seines Besuchs will Amirabdollahian auch den Chef der libanesischen Schiitenorganisation Hisbollah treffen. Die Miliz entstand 1982 mit iranischer Unterstützung als Antwort auf die israelische Invasion im Libanon. Seitdem kämpft sie politisch, aber auch mit Gewalt gegen Israel. Seit 1992 ist die „Partei Gottes“ im Parlament vertreten. Die Gruppe zählt zu Irans „Achse des Widerstands“. Amirabdollahian sagte in Beirut jedoch, der Iran wolle sich nicht in die Politik des Libanonn einmischen.