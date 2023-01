Kanye West soll Yeezy-Designerin geheiratet haben

Eine Beziehung zwischen dem Rapper und der Designerin blieb bislang unter dem Radar der Medien. Dabei veröffentlichte West erst im letzten Monat einen neuen Song, der den Titel „Censori Overload“ heißt. Eine Hommage an seine neue Liebe? Zwar stellt West im Text keine direkte Verbindung zu seiner angeblich frisch angetrauten Ehefrau her, doch eine Zeile in dem Song sorgt für Spekulationen. So heißt es: „Und die Bibel sagt: ,Ich kann bis zur Ehe keinen Sex mehr haben.‘“