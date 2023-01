Offenes Haus | Donauwalzer

Als das alte, längst schon spürbar in die Jahre gekommene Parlament im ersten Halbjahr 2017 zum letzten Mal Schauplatz einer Nationalratssitzung war, da leitete Doris Bures von der SPÖ als Präsidentin die Sitzung, auf der Regierungsbank saßen Kanzler Christian Kern und sein Vize Reinhold Mitterlehner. Danach ging es ab in das Ausweichquartier in der Hofburg, wo das Land seither auf der Regierungsbank gleich mehrere Kanzler zu sehen bekam. Fünfeinhalb Jahre lang wurde unterdessen das Parlament am Ring für gut 400 Millionen Euro aufpoliert. Was heißt „aufpoliert“? Für so viel Geld bekam man ein neues Haus, das alle Stückln spielt - und dennoch die eindrucksvolle Architektur des 140 Jahre alten Bauwerks bewahrt. Das Gebäude auf den neuesten Stand zu bringen war ein Hauptziel, das Hohe Haus gleichzeitig zum offenen Haus umzufunktionieren, ein weiteres. Und so präsentiert sich der ehrwürdige Komplex nun nicht nur mit einer neuen Glaskuppel, die Tageslicht in den Nationalrats-Sitzungssaal fluten lässt, sondern vor allem auch mit Rundum-Offenheit für Gäste - vom großzügigen Besucherzentrum bis zum für jedermann offenen Restaurant Kelsen im Dachgeschoß. Das große Bekenntnis am feierlichen Eröffnungstag gestern Nachmittag: Das Volk ist bei seinen Vertretern herzlich willkommen. Darüber herrschte bei den Vertretern aller Parteien Einigkeit. Allerdings schon so ziemlich das einzige, bei dem sich alle einig zeigen.